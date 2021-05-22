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  3. Nurgül Yeşilçay'dan aşk kokan paylaşım! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Nurgül Yeşilçay'dan aşk kokan paylaşım! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Sevilen ve başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay evlilik hazırlığında olduğu sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı.

Nurgül Yeşilçay'dan aşk kokan paylaşım! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

Ekranların sevilen yüzlerinden başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay paylaştığı fotoğrafla adeta aşkını haykırdı. Yeşilçay, evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Necati Kocabay ile dudak dudağa fotoğrafını paylaştı.

Hayranlarının karşısına Fox Tv yapımı Kefaret dizisiyle çıkan Nurgül Yeşilçay,  oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da ilgiyle takip edilen isimlerden. Güzel oyuncu, uzun süredir yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile büyük aşk yaşıyor. Yaptığı açıklamalarda aşkını dile getiren Yeşilçay, hayatını "N.Ö. ve N.S." diye ayırmak gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu, koronavirüs yüzünden ertelemek zorunda kaldıklarını söylediği düğünü için hazırlıklara başladı.

Nurgül Yeşilçaydan aşk kokan paylaşım! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

"EN ÇOK DİKKATİMİ ÇEKEN KİBAR OLMASIYDI"

Necati Kocabay'la tanışmadan önceki hayatını eleştiren Nurgül Yeşilçay, "40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, 'Yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum.' Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.” sözleriyle tanışmalarını anlatıyor. Öte yandan çift, özel anlarını sosyal medyadan takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Nurgül Yeşilçaydan aşk kokan paylaşım! Sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi

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