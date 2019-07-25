Nurgül Yeşilçay'ın ayakları komedi konusu oldu

Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, magazin muhabirlerine atıfta bulunarak sosyal medya hesabından mayolu pozunu paylaşmıştı.

43 yaşındaki güzel oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da takipçilerinin dikkatini çekti.

Yeşilçay, ayaklarını güzel bulan takipçisine şu yanıtı verdi: "Gözler bayağı bozuk mu ki..."

Yeşilçay'ın takipçisine verdiği cevap sosyal medyada çok konuşuldu.

Nurgül Yeşilçay Kimdir ?

26 Mart 1976'da Afyon'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm rolü ile tanındı. 2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Asmalı Konak adlı TV dizisinde Bahar Karadağ rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı. 2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayatta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı.