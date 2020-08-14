Nuri Alço genç eşiyle balayında

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu 11 yıldır sevgilisi olduğu Burcu Sezginoğlu ile sade bir nikah töreniyle evlendi. Kendisinden 33 yaş küçük olan Sezginoğlu ile balayı için Marmaris'i tercih eden Alço'nun yeni eşiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşması, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz mart ayında sevgilisiyle yemek yediği restoranda sahneye çıkan Alço, mikrofonu eline alarak "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" sözleriyle Sezginoğlu'na evlenme teklif etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle düğün törenlerinin iptal edilmesi üzerine bir ay önce, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde sınırlı sayıda aile üyesi ve arkadaşlarının eşlik ettiği sade bir nikah töreni gerçekleştiren çift, Instagram hesabından 33 yaş küçük eşiyle Marmaris tatilinde çekilen bir kareyi paylaştı. Fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.