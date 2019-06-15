WinWin organizasyonları adı altında gerçekleştirilen canlı yayınlarda taraftarlar kulübe bağış yaparak destek olurken, program içerisinde Nursel Ergin'in anlattığı, bir anı gülüşmelere yol açtı.

"İLK KEZ UÇAĞA SİZİNLE BİNDİM"

İlk kez uçağa binişini anlatan Ergin, yaptıkları geziye Dilmen'in de katıldığını bu gezide Ergin'in Dilmen'in kucağında seyahat ettiğini anlatması, stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Ergin "Bilmiyorum hatırlar mısınız, ilk kez uçağa sizinle bindim. Bize İstanbul turu attırmışlardı uçağa bindirip. Sizi uçağa bindireceğiz demişlerdi. Ben sizin kucağınıza oturmuştum" dedi. Ergin'in anısına Dilmen "Enteresan" cevabını verdi.

STÜDYODA GÜLÜŞMELER YAŞANDI

Dilmen ve Başkan Ali Koç da bu anıya şaşkınlıkla karışık gülüşmeyle karşılık verdi.

Nursel Ergin kimdir?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 İstanbul doğumludur. Annesi ile babası çok küçük yaşlarda ayrılan Nursel Ergin, çocukluğunu yetiştirme yurdunda geçirmek zorunda kalmıştır.

18 yaşında evlenmiş olan Nursel Ergin, bu evlilikten Begüm isimli bir kız çocuk dünyaya getirmiştir. 5 sene kadar evli kaldıktan sonra eşinden ayrılmıştır.

Nursel Ergin 5-6 sene kadar profesyonel olarak antrenörlük yapmıştır. Ayrıca Arçelik’te bir süre kadar satış temsilciliği yaparak çalışmıştır. Nursel Ergin adını ilk kez 2008 yılında katıldığı Acun Ilıcalı’nın sunduğu "Var mısın Yok musun?" adlı yarışma programı ile duyurmuştur. Bu yarışmada hem güzelliği hem de yaşadığı zor hayat ile dikkatleri üzerine toplamıştır.

Nursel Ergin yarışmadan sonra TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterini canlandırmıştır. Ardından kadın kuşağı program sunuculuğuna yönelmiştir. Show TV ekranlarında "Nursel'in Mutfağı" isimli yemek programını sunmuştur. Şimdi ise “Nursel’in Mutfağı” adlı yemek programını değişik format da Kanal D’de sunmaktadır.