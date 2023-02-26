Nurudeen Abdulai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurudeen Abdulai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nurudeen Abdulai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nurudeen Abdulai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nurudeen Abdulai 24 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nurudeen Abdulai Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nurudeen Abdulai'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nurudeen Abdulai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nurudeen Abdulai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nurudeen Abdulai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nurudeen Abdulai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Karela United

12 Mart 2021 yılında Aduana Stars

15 Ağustos 2022 yılında Nsoatreman FC

Nurudeen Abdulai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nurudeen Abdulai şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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