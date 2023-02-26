Nurudeen Seidu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurudeen Seidu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nurudeen Seidu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nurudeen Seidu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nurudeen Seidu 3 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nurudeen Seidu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nurudeen Seidu'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nurudeen Seidu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nurudeen Seidu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nurudeen Seidu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nurudeen Seidu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nurudeen Seidu şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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