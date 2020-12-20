Nusret'in çok zor anları: Anne Marie'yi tanımayınca çalışanlarına sordu!

Yaptığı tuz hareketiyle dünyaca üne kavuşan Nusret Gökçe bir şubesini de Dubai'de açtı. Ünlü sanatçıların akın ettiği dükkana son olarak Anne Marie ve konser ekibi geldi.

Şarkıcıya servis yapmak isteyen Nusret, güzel sanatçıyı tanımayınca çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu. Yanıtı öğrenen Nusret ardından şovunu yapmak için altın kaplama et ile birlikte Anne Marie'nin masasına gitti.

TANIMADI AMA 5 STORY PAYLAŞTI

Nusret Gökçe daha sonra, ünlü şarkıcıya o meşhur hareketiyle servisini yaptı. Tanımadığı Anne Marie ile fotoğraf çeken Nusret'in sosyal medya hesabında tam 5 story paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

MEŞHUR TUZLAMA HAREKETİNİ YAPTI

Öte yandan görüntülerde Anne Marie'nin, Nusret ile birlikte meşhur tuzlama hareketini yaptığı görüldü.

CİZRETLİ MEHMET İLE KONSER VERMİŞTİ

‘Rockabye’ adından oldukça söz ettiren Anne Marie, Türkiye'de de konser vermiş hatta bir hayranını konserine çıkarmıştı. Cizreli Mehmet o konserde 'Rockabye' şarkısını söylemiş ve gündem olmuştu.