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  3. Nusret'in ortaklarıyla başı dertte! Birbirlerine girdiler! Mithat Erdem, Nusret Gökçe ve Ferit Şahenk'i hain ilan etti!

Nusret'in ortaklarıyla başı dertte! Birbirlerine girdiler! Mithat Erdem, Nusret Gökçe ve Ferit Şahenk'i hain ilan etti!

Ünlü fenomen Nusret hakkında sosyal medyada önceki akşam yaşanan gelişme şaşırttı. Nusret'in yıllardır birlikte çalıştığı ortağı Mithat Erdem'in paylaşımları olay oldu.

Nusret'in ortaklarıyla başı dertte! Birbirlerine girdiler! Mithat Erdem, Nusret Gökçe ve Ferit Şahenk'i hain ilan etti!

Mithat Erdem, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında Nusret Gökçe ve büyük iki taraflı olarak bilinen işadamı Ferit Şahenk'in fotoğrafının üstüne "Alçak Keyifli Ortaklar Yazması" herkesi şaşırttı.

Uçankuş'ta yer alan habere göre hızını alamayan Erdem, ilerleyen saatlerde ünlü aktör Kadir İnanır ve kendisinin yan yana oturduğu ve Nusret Gökçe'nin et servisi yaptığı servis yaptığı bir hikaye daha paylaştı.

Nusret'in ortaklarıyla başı dertte! Birbirlerine girdiler! Mithat Erdem, Nusret Gökçe ve Ferit Şahenk'i hain ilan etti!

Erdem bu paylaşımında ise ortağı Nusret için "Hain doğan hain ölür" yazarak Nusret'i etiketlemesi aralarında neler yaşandığını merak ettirdi.

Nusret'in ortaklarıyla başı dertte! Birbirlerine girdiler! Mithat Erdem, Nusret Gökçe ve Ferit Şahenk'i hain ilan etti!

Ortağı ayağa kaldıran Mithat Erdem son olarak ise "Eğer Birisini Kandırmayı Başardıysan Onun Aptal Olduğunu Düşünme... Yalnızca Sana Yargı Ettiğinden Çok daha Güvenmiştir" diyerek Nusret'i etiketlemesi ardından Erdem ile Nusret arasında geçen olayın nedeni takipçiler kadar merak konusu oldu.

Nusret'in ortaklarıyla başı dertte! Birbirlerine girdiler! Mithat Erdem, Nusret Gökçe ve Ferit Şahenk'i hain ilan etti!

Mithat Erdem'in ilerleyen saatlerde Ferit Şahenk ile ilgili paylaştığı storyi silmesi ise dikkat çekti.

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