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  3. O araştırma ortaya koydu: Tam aşılıların yüzde 1'inden azı koronavirüse yakalandı

O araştırma ortaya koydu: Tam aşılıların yüzde 1'inden azı koronavirüse yakalandı

Amerika Bileşik Devletleri'nde koronavirüs aşılarına ilişkin yapılan bir araştırma, tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azının virüs kaptığını ortaya koydu.

O araştırma ortaya koydu: Tam aşılıların yüzde 1'inden azı koronavirüse yakalandı

Amerika Bileşik Devletleri'nde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılara ilişkin yapılan bir araştırmanın sonucu dikkat çekti. 

Kaiser Family Foundation'ın; Amerika Bileşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin paylaştığı verilere dayanarak  yaptığı araştırmaya göre, koronavirüse yakalanan kişilerin yüzde 90'dan fazlası ve hastaneye başvuran kişi sayısı ile can kayıplarının yüzde 95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kobid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı olan kişilerin yalnızca yüzde 0,004'ünden azı virüs nedeniyle hastaneye başvururken yüzde 0,001'den az kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

O araştırma ortaya koydu: Tam aşılıların yüzde 1'inden azı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı yaptıranların nadiren virüse yakalandığına ve bu oranın aşılı kişilerde yüzde 1'in altında olduğuna dikkatin çekildiği araştırmada, aşı yaptıran 163 milyondan fazla kişiden yaklaşık 6 bin 600 kişide Koronavirüs görüldüğü belirtildi.

Hindistan'da görülen Delta varyantının ABD'de de görülmeye başlamasıyla ülkedeki vaka ve ölümlerde yeniden artış gözlemlendi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'deki yeni vakaların yaklaşık yarısı (yüzde 46) Florida, Texas, California, Louisiana ve Missouri eyaletlerinde kaydedildi.

California hariç vaka sayılarında artışın görüldüğü bu eyaletlerde nüfusun yarısından azı Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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