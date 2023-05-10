O cani artık hapiste! Fidye için kaçırdığı çocuğu öldüren kapıcı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Mersin'de yaşayan yabancı uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırarak 400 bin Euro fidye isteyen, ste görevlisi istediğini alamayınca çocuğu acımasızca boğarak öldürdü. Olayla ilgili yapılan araştırma sonucu kapıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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O cani artık hapiste! Fidye için kaçırdığı çocuğu öldüren kapıcı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Mersin'de görev yaptığı sitedeki yabancı uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırarak 400 bin Euro fidye isteyen, ardından istediğini alamayınca çocuğu boğarak öldüren kapıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O cani artık hapiste! Fidye için kaçırdığı çocuğu öldüren kapıcı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ACIMASIZCA KATLETMİŞTİ

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in 12 yaşındaki oğlu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin Euro fidye vermeleri durumunda serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldüreceklerini söyledi. Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, çocuğun siteden ayrılmadığını tespit etti. Araştırmalarına devam eden polis ekipleri, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, 12 yaşındaki çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME SONUCUNDA TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, sitenin kapıcısı Hasan C. gözaltına alındı.

Emniyette suçunu itiraf eden Hasan C., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA

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