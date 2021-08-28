O gelişme herkesi şaşırttı! Domates yiyenlerin aşı olmasına gerek kalmayacak!

Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklama ile birlikte, koronavirüse karşı önlemleri geliştirmeyi amaçlayan Özbekistan'da Bilimler Akademisine bağlı Genomik ve Biyoenformatik Merkezinde görevli Özbek bilim insanlarının, domateslerin genetiğini değiştirerek yeni tip koronavirüse karşı yenilebilen aşı geliştirmek için çalışmalara başladığı duyuruldu.

DOMATESİ YİYEN ANTİKOR KAZANACAK

Koronavirüsün taç kısmını klonladıkları ve bitki hücresine yerleştirdikleri söyleyen Özbek bilim insanları, yapılan testlerde bu bitkilerin aşı gibi antikor ürettiğini gözlemlediklerini söyledi. Açıklamada, merkeze ait laboratuvarda bulunan domates fidelerinde 2 ay sonra aşı yerine geçebilecek domates yetişeceği söylenerek bu domatesleri yiyen kişilerin virüse karşı aşılanmış gibi antikor kazanacağı ifade edildi.

ÇALIŞMA OCAK AYINDA BAŞLADI

Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev, bu aşıyla ilgili bilimsel çalışmaları ocak ayında başlattıklarını, hayvanlar üzerinde yapılan deneylere de devam ettiklerini ifade etti. Buriyev, hayvan deneylerinin bitmesinin ardından klinik denemelere de başlayacaklarını belirtti.

12 MİLYON AŞI YAPILDI

Son 24 saatte yapılan 128 bin 251 doz aşıyla ülkede Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı miktarı 12 milyon 959 bin 828 doza yükseldi. 1 Nisan’dan itibaren aşı uygulamasının başlatıldığı ülkede, 1 Kasım'a kadar ülke nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması öngörülüyor. Özbekistan'da aşılama için Moderna, Vaxzevria ve Rus üretimi Sputnik V aşıları kullanılıyor.