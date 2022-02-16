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O hariç herkes duydu! Bülent Ersoy'un tepkisi hayrete düşürdü! "Hay Allah ben görmedim"

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisi gören 99 yaşındaki halasını kaybeden ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un kötü haberi muhabirlerden öğrenmesi şaşkına çevirdi.

O hariç herkes duydu! Bülent Ersoy'un tepkisi hayrete düşürdü! "Hay Allah ben görmedim"

Diva lakabıyla tanınan 69 yaşındaki ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un bir süredir koronavirüs nedeniyle Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi gören halası İsmet Erkoç Soytürk, 

KÖTÜ HABERİ MUHABİRDEN DUYDU

Önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yiyen Bülent Ersoy, çıkışta gazetecilerle sohbet ettiği sırada kötü haberi öğrendi.

5 gün önce vefat eden halasının ölüm haberini duymayan Ersoy, bir muhabirin "Başınız sağ olsun" demesiyle neye uğradığını şaşırdı. Birkaç dakika sessiz kalan kalan sanatçı, "Öyle mi? İsmet halam mı? Hay Allah ben görmedim. Sen de kara habercisin. Ah canım benim" diyerek aracına bindi.

O hariç herkes duydu! Bülent Ersoy'un tepkisi hayrete düşürdü! Hay Allah ben görmedim

Bölge Gündem Editör Ekibi
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