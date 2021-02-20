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O ilçe için flaş karar! Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Karaman'a bağlı Ermenek ilçesi için flaş karar alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar kapsamında Pazartesi gününden itibaren 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

O ilçe için flaş karar! Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Karaman, Ermenek ilçesi için alınan karar ile gündem oldu. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından verilen karar, kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada ile vatandaşlara duyuruldu. Yayınlanan açıklama doğrultusunda yasağın ilçeye bağlı mahalle ve köylerde 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'ten 26 Şubat Cuma saat 21.00'e kadar uygulanacağı belirtildi.

ERMENEK'TE 5 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Yasak süresince yalnızca zorunlu hizmetlerin sürdürülmesi için gerekli kamu kurumları ve kuruluşların faaliyetlerinin devam edeceği öne sürülen açıklamada, "Vatandaşlarımız bu süre zarfında temel ihtiyaçları için ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara yaya olarak gidebilecek. Mevsim şartları da göz önüne alınarak bağ ve bahçe bakım işleri yapılmayacak" ifadeleri kullanıldı.

O ilçe için flaş karar! Ermenek'te 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İLÇEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANACAK

Ermenek İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar kapsamında  ilçe merkezine giriş ve çıkış ile diğer il, ilçelerden ilçe ve köylere giriş çıkışların yasaklanması, İlçe merkezinde ve köyler arasında cenaze, taziye, akraba ziyareti, komşuluk ilişkileri  ve benzeri her türlü ziyaret dahil yasaklanması, karantina süresince vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden ayrılmaması konusu da yer aldı..

Ermenek'te ikamet eden ve diğer ilçelerde görev alan kamu personelinin de uygulanacak karantina kurallarına dahil edilerek, sağlık çalışanları kapsam dışında tutuldu. 

Zorunlu ihtiyaçların karşılanabilmesi için market, bakkal, manav, kasapların vs. 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı da açıklandı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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