O ilimizde 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman'nın Gölbaşı ilçesi Meydan Köyü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı aktarıldı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında ilçeye bağlı Meydan köyünde, 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 19 HASTA KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de bugün 53 bin 842 test yapıldı, 1178 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta koronavirüsten hayatını kaybetti, 1015 kişi de iyileşti. Koronavirüs tedavisi tamamlananların sayısı ise 219 bin 506 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, vaka sayısı 236 bin 112, vefat sayısı 5 bin 784 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506'ya yükseldi. Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabında Türkiye günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Bakan Koca şunları kaydetti:

"Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."

Koca, yeni tip koronavirüse ilişkin, "Hastalığı önemsiz gösterenlerle, hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın." ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele konusunda vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında da bulundu.