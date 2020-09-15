O ilimizde 23 bina karantinaya alındı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan 23 binanın karantina altına alındığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 23 binada Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir."
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.