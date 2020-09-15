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O ilimizde 23 bina karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan 23 binanın karantina altına alındığı belirtildi.

O ilimizde 23 bina karantinaya alındı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 23 binada Kovid-19 vakası tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir."

Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

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Editör Ekibi


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