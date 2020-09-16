O ilimizde 3 ev karantina altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 evde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye İlçesi Aydınlık Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında şahsın yakınlarına ait 19 kişinin yaşadığı 3 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Evlerin girişine emniyet şeridi çekildi, uyarı yazıları asıldı. Vatandaşların ihtiyaçlarının Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Bakan Koca, son 24 saatte korona virüsten, 63 kişinin hayatını kaybettiğini bin 771 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı. Türkiye Günlük Koronavirüs tablosuna göre, bugün 112 bin 645 test yapıldı, 1771 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1342 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 262 bin 602'ye çıktı. Toplam test sayısı 8 milyon 855 bin 180, vaka sayısı 296 bin 391, vefat sayısı 7 bin 249 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta 26 bin 540, ağır hasta sayısı 1351, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.