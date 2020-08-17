O ilimizde bir mahalle karantinaya alındı!

Koronavirüs ile mücadelemiz devam ederken, alınan tedbir haberlerini de sizlerle paylaşıyoruz. Normalleşme süreci, bayram ziyaretleri derken ülke genelinde, özellikle Anadolu'da vaka artışları yaşanmaya başladı.

14 GÜNLÜK KARANTİNA

Bozüyük ilçesine bağlı İçköy Mahallesinde pozitif kovid-19 vakasının görülmesi sebebiyle bölge 14 gün karantinaya alındı.

Karantinaya ilişkin Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, İçköy'deki Kovid-19 pozitif vakasının, İstanbul'da katıldığı bir düğünde temas sonucu oluştuğunun tespit edildiği öğrenildi. Düğünde temas edilen kişi sayısının fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, "Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 17 Ağustos saat 20.00'den 31 Ağustos saat 20.00'ye kadar giriş-çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına.'' ifadeleri kullanıldı.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA PARA CEZASI

Alınan kararda ek olarak, 14 günlük karantina süresince İçköy Mahallesi’nde yapılacak olan düğün, nişan, sünnet ve benzeri tüm organizasyonların iptal edildiği kaydedilirken, ''Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.