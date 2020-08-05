Muharrem İnce: Eski devlet adamlarımızı töhmet altında bırakmayalımCumhurbaşkanı Erdoğan açıköğretim psikoloji kararını YÖK'e bildirdi!Başakşehir, Avrupa Ligi'ne veda ettiO ilimizde 1 köy karantinaya alındıŞanlıurfa Valiliği açıkladı! Koronavirüs yasakları bir ay daha uzatıldı5 Ağustos corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün?Lübnan Sağlık Bakanı duyurdu! Beyrut'taki patlamada ölenlerin sayısında artışGalatasaray, Arda Turan transferini resmen duyurduFenerbahçe yeni teknik direktörünü resmen açıkladı!Kopenhag - Başakşehir maçının ilk 11'leri belli oldu!
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. O ilimizde hastane ve yoğun bakımların dolduğu açıklandı

O ilimizde hastane ve yoğun bakımların dolduğu açıklandı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehirde artan vaka sayısına dikkat çekerek hastane ve yoğun bakımların dolduğunu söyledi.

O ilimizde hastane ve yoğun bakımların dolduğu açıklandı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, son zamanlarda sıkça karşılaşılan koronavirüs ihmallerini eleştirdi. Vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralını dikkate almadığını belirten ve virüs konusunda halkı uyaran Kılınç, Adıyaman'da artan vaka sayılarıyla birlikte hastane ve yoğun bakım servislerinin  dolduğunu açıkladı.

Sağlık çalışanlarının emeklerine de vurgu yapan Kılınç, "Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var. Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT