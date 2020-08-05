O ilimizde hastane ve yoğun bakımların dolduğu açıklandı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, son zamanlarda sıkça karşılaşılan koronavirüs ihmallerini eleştirdi. Vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralını dikkate almadığını belirten ve virüs konusunda halkı uyaran Kılınç, Adıyaman'da artan vaka sayılarıyla birlikte hastane ve yoğun bakım servislerinin dolduğunu açıkladı.

Sağlık çalışanlarının emeklerine de vurgu yapan Kılınç, "Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var. Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.