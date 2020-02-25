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  3. O ilimizde koronavirüs şüphesi! Kaçak göçmenlerden kan örneği alındı

O ilimizde koronavirüs şüphesi! Kaçak göçmenlerden kan örneği alındı

Niğde'de, İran'dan Türkiye'ye kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistan uyruklu göçmenin ikisinden, koronavirüs (Kovid-19) süphesiyle kan örneği alındı.

O ilimizde koronavirüs şüphesi! Kaçak göçmenlerden kan örneği alındı

Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında bir otomobil durduruldu.

Araçta bulunan Türkiye'ye İran'dan kaçak olarak girdikleri belirlenen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ NEDENİYLE TEDBİR ALINDI

Polis ekipleri 4 göçmeni sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Sağlık personelleri maske dağıtarak olası şüphe nedeniyle tedbir aldı.

2 göçmenden kan örnekleri alınarak Ankara'ya gönderildiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.




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