O ilimizde salgın önlenemiyor! 277 evde karantina uygulanacak

Koronavirüs vaka sayılarının arttığı illerimizden olan Şanlıurfa'da salgının yayılımının önlenmesi amacıyla karantina işlemleri uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 277 evde karantina uygulanmasına, 145 adreste ise karantina işlemine son verilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Şanluırfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgının kamu sağlığına olumsuz etkilerinin giderilmesi için birçok tedbir kararın uygulamaya geçirildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, yapılan filyasyon çalışmalarıyla Kovid-19 tespit edilen 277 farklı adreste karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

KARANTİNA UYGULANACAK YERLER

Bu kapsamda Birecik ilçesinde 36, Bozova ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde (12), Eyyübiye ilçesinde 39, Halfeti ilçesinde 1, Haliliye ilçesinde 62, Harran ilçesinde 2, Hilvan ilçesinde 5, Karaköprü ilçesinde 90, Siverek ilçesinde 4, Suruç ilçesinde 12 ve Viranşehir İlçesinde 13 olmak üzere toplam 277 farklı adreste karantina tedbiri uygulanacak.

Ayrıca 145 adreste ise karantina tedbiri sonlandırıldı.

TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA İŞLEMİ UYGULANACAK

Öte yandan karantina tedbirlerine uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Suç teşkil eden kişilere davranışlara ilişkin olarak Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.