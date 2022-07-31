O ilimizde yaşayan vatandaşlar çok üzülecek! Pazartesinden itibaren ekmeğe zam!

Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, ekonomik krizlerden dolayı başta buğday olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tün Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Yorulmaz, Adana Kozan'da da 210 gr ekmeğe gelecek olan zam hakkında açıklamalarda bulundu.

ŞARTLAR FIRINCILARI ZORLUYOR

Her bölgede satılan ekmeği aylar önce belirlenen fiyattan daha az bir fiyata sattıklarını altını çizen Yorulmaz, "Tüketicilerimize karşı sorumluluğumuzu en üst seviyede yerine getirme kararı almıştık. Ancak, şu an içinde yaşadığımız şartlar, fırıncı esnafımızın hayatiyetini devam ettirebilmesini oldukça zorlaştırmıştır." şeklinde konuştu.

UYGULAMA 1 AĞUSTOS'TAN İTİABEREN GEÇERLİ

Tüm fırıncılara teşekkür ederek hizmetim devam ettirilebilmesi için bazı uygulamalarda değişikliğe gidildiğini ifade ederek "1 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 210 gram ekmeğimiz 4.00 TL’den satışa sunulacaktır" dedi.