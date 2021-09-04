O illerde yaşayanlar dikkat, ince giyinmeyin! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek! Hava bugün nasıl olacak 4 Eylül 2021 Cumartesi?
Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4 Eylül 2021 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyredecek. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yağış beklenirken diğer yerlerde ise açık bir havanın olacağı tahmin ediliyor. Peki Hava bugün nasıl olacak 4 Eylül 2021 Cumartesi? İşte detaylar...
Hava sıcaklıklarında mevsim normallerine göre yaşanan sıcaklık düşüşleri yaşanınca vatandaşlar hava durumunu 4 Eylül 2021 Cumartesi gününde merak ediyorlar. Peki Hava bugün nasıl olacak 4 Eylül 2021 Cumartesi? Yağış var mı? İşte 4 Eylül 2021 Cumartesi gününde hava durumu haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre 4 Eylül 2021 Cuma gününde, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 25°C
Az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. .
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık