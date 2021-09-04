O illerde yaşayanlar dikkat, ince giyinmeyin! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek! Hava bugün nasıl olacak 4 Eylül 2021 Cumartesi?

Hava sıcaklıklarında mevsim normallerine göre yaşanan sıcaklık düşüşleri yaşanınca vatandaşlar hava durumunu 4 Eylül 2021 Cumartesi gününde merak ediyorlar. Peki Hava bugün nasıl olacak 4 Eylül 2021 Cumartesi? Yağış var mı? İşte 4 Eylül 2021 Cumartesi gününde hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre 4 Eylül 2021 Cuma gününde, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C

Az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. .

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık