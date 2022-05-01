O köyde davul çalmak yasak! Hikayesi tüyleri ürpertti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Hisaralan Mahallesinde, ilginç bir yasak olduğu ortaya çıktı. Bu köyde yıllardır davul çalmanın yasak olduğunu duyanlar adeta şoka uğradı. İbrahim Dede Türbesi'ne saygıdan dolayı bayramlarda ve düğünlerde yüz yıllardır davul çalınmadığı öğrenildi.

Ramazan aylarında, İbrahim Dedeye saygıdan dolayı davul yerine önceleri teneke çalınarak mahalle halkı sahura kalkarken son zamanlarda camiden verilen sela ile sahura kalkıldığı söylendi. Hisaralan Mahalle muhtarı Sezgin Altınöz, olayla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

O HİKAYE TÜYLERİ ÜRPERTTİ

Altınöz, rivayetlere göre İbrahim Dedenin, köylerinin kuruluş yıllarında Dursunbey Göbül köyünden çoban olarak geldiğini söyleyerek: "Vaktiyle hizmetini yaptığı zengin ağa, hacca gitmiş ve orada bir gün canı nişasta helvası çekmiş. Onun bu arzusu İbrahim Dede'ye malum olunca ağanın hanımının yanına giderek helva yapmasını ister. Ağanın hanımı helvayı ne yapacağını sorunca birine göndereceğini söyler. Ağanın hanımı helvayı yaparak İbrahim'e teslim eder. O esnada Ağa, Mekke'de çadırında namaz kılarken selam verince helvayı görür. Yeni pişmiş sıcacık helvayı biri bırakmıştır diye düşünüp afiyetle yer ve dua eder. Ancak helvayı yedikten sonra helva kabının kendi kaplarına benzediğini görünce torbasına koyup köye geri döner."

KÖYÜN MUHTARINDAN YASAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

"Köye geri döndüğünde hanımına helva kabının nerede olduğunu sorunca gerçek ortaya çıkar. Ağanın hanımı çobanları İbrahim'in birine göndermek üzere helva yaptırdığını ve o günden beri helva kabını görmediğini söyleyince gerçek anlaşılır. Hayvanları otlamadan getiren İbrahim, ağasının elini öpüp 'Hoş geldin' demek ister. Bunun üzerine ağa İbrahim'e elini vermez ve 'Asıl eli öpülecek olan sensin' der ve köşesine oturtmak ister. Ama İbrahim, ağasının isteğini kabul etmeyerek çobanlığa devam eder" ifadelerini kullandı.

"O GÜN BUGÜNDÜR DAVUL ÇALINMIYOR"

Yıllardır köylerinde düğün ve ramazan aylarında davul çalınmadığını belirten Muhtar Altınöz, "İbrahim Dede istekleri köyümüzde kuşaktan kuşağa yerine getiriliyor. Zaten bunu bilen davulcular da köye düğüne geldiği zaman davul çalmıyor. Ancak köyümüz sakinlerinden bir kişi oğlunu evlendirirken zorla davulcuya davul çaldırmak istedi. Davul çalınmaya başlayınca düğün evinde yangın çıkıyor. Onun için köyde o gündür bugündür davul çalınmıyor" diye konuştu.