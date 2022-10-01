O saatlerde dışarı çıkacak olanlar dikkat! İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın kent genelinde esecek rüzgarın fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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O saatlerde dışarı çıkacak olanlar dikkat! İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine yer verildi. Buna göre Marmara Deniz’inde etkili olacak kuvvetli rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

O saatlerde dışarı çıkacak olanlar dikkat! İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

FIRTINA NE ZAMAN ETKİSİNİ KAYBEDECEK?

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgârın yarın 2 Ekim 2022 Pazar akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara Deniz’inde rüzgârın yarın 2 Ekim 2022 Pazar sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

O saatlerde dışarı çıkacak olanlar dikkat! İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

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