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O Ses Almanya Zeynep Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

O Ses Almanya'da Türk yarışmacısı Zeynep Avcı gündem oldu. Seslendirdiği “Yalan” isimli parçayla tüm jüri üyelerini hayran bırakan Zeynep Avcı'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki O Ses Almanya Zeynep Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

O Ses Almanya Zeynep Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Almanya’da Voice Of Germany adıyla yani O Ses Almanya formatıyla ekranlarda olan ses yarışmasına Zeynep Avcı isimli bir Türk yarışmacısı damga vurdu. Yalan şarkısıyla jüriyi kendisine döndürmeyi başaran ve izleyen herkesi hayran bırakan Zeynep Avcı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine O Ses Almanya Zeynep Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

O SES ALMANYA ZEYNEP AVCI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Berlin'de yaşayan Zeynep Avcı 20 yıldır çeşitli mekanlarda sahne alıyor ve Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor.

Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya gelen ve buraya  yerleşen Avcı, Berlin'de büyüdü.

Hem Almanca hem de Türkçe'ye oldukça hakim olan Zeynep yarışmada da Türkçe bir parça seslendirerek cesur bir karar aldı. Zeynep tüm jüri üyelerini kendisine döndürerek aldığı kararda haklı olduğunu gösterdi

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Başarılı şarkıcı Tan Taşçı da yarışmada şarkısını okuyan Zeynep Avcı'ya sessiz kalamayarak Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Taşçı, "The Voice Germany (O Ses Almanya) da Yalan ile yarışan Zeynep Avcı'yı başarısından ve yorumundan dolayı kutlarım. Çok duygulandım" dedi.

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