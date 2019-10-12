O Ses Türkiye Bloklama nedir? O Ses Türkiye jüri bloklama özelliği ne oluyor? soruları O Ses Türkiye yeni sezonda izleyiciler tarafından merak ediliyor. Jüriliğini Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı yarışma programında yeni sezonda bloklama özelliği geldi. Peki O Ses jüri bloklayınca ne oluyor? İşte cevabı haberimizde...

O SES TÜRKİYE BLOKLAMA NEDİR? O SES TÜRKİYE JÜRİ BLOKLAMA ÖZELLİĞİ NE OLUYOR?

Yıllardır aynı formatta devam eden programda bu sene flaş bir değişiklik yapıldı. Değişikliği duyuran Acun Ilıcalı, jüri üyelerine sürpriz yaptı ve bundan sonra yarışmada "Jüri bloklama butonu" olacağını açıkladı. Jüriler, sevdikleri yarışmacıları kaptırmamak için birbirlerini bloklamaya başladı.

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON HANGİ GÜNLER VAR?

O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezonu, 5 Ekim Cumartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geldi. O Ses Türkiye yarışması, Cumartesi ve Pazar günleri TV8 ekranlarına gelecek.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmada jüri üyeleri değişmedi. O Ses Türkiye'de bu sezon da jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.

O SES TÜRKİYE JÜRİ BLOKLAMA NEDİR?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Ilıcalı, yaşanan değişikliği "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" sözleriyle duyurdu.

O SES TÜRKİYE 2019 BAŞVURU NASIL YAPILIR? O SES TÜRKİYE SEÇME YERLERİ VE TARİHLERİ NEDİR?

2 ve 13 Ekim tarihlerinde yapılacak olan O Ses Türkiye seçmeleri için belirlenen adres ve iletişim bilgiler şu şekilde:

12-13 EKİM SEÇME YERLERİ

12.10.2019-13.10.2019 İSTANBUL-KONAK OTEL- Adres: İnönü, Cumhuriyet Cd. No:75, 34437 Şişli/İstanbul

İletişim: (0212) 225 82 50

https://www.konakhotel.com/

12.10.2019 MERSİN – MERSİN OTELİ

- Adres: Cami Şerif, İsmet İnönü Blv., 33060 Akdeniz/Mersinİletişim: 0533 477 79 47http://mersinoteli.com.tr/

12.10.2019 MALATYA – MENTALİTE OTEL

- Adres: Şıkşık, İnönü Cd. 120-1, 44100 Malatya Merkez/Malatyaİletişim: (0422) 322 66 11

13.10.2019 ADANA – SEYHAN OTEL

- Adres: Reşatbey Mh., Turhan Cemal Beriker Bulv. 20/A, 01120 Seyhan/Adanaİletişim: 0322) 455 30 30http://www.otelseyhan.com.tr/

13.10.2019 KOCAELİ – TEONA OTEL

- Adres: M. Alipaşa, Erkan Sk. No:3, 41050 İzmit/Kocaeliİletişim: (0262) 325 95 95http://teonaotel.com/

13.10.2019 ANTALYA – BEST WESTERN PLUS KHAN OTEL

- Adres: Elmalı, Şarampol Cd. No.55, 07040 Muratpaşa/Antalyaİletişim: (0242) 248 38 70http://www.khanhotel.com/tr

13.10.2019 ANKARA -DEMONTİ OTEL

- Adres: Kavaklıdere, Esat Cd. no 8, 06680 Çankaya/Ankaraİletişim: (0312) 417 08 08http://www.demontiotel.com/13.10.2019 SAMSUN – North Point Hotel Business Class

- Adres: Atatürk Bulvarı No:594, 55000İletişim: (0362) 435 95 95http://www.northpoint.com.tr/

13.10.2019 DİYARBAKIR – DEMİR OTEL

- Adres: Cami Nebi, Hz. Süleyman Cd. No:8, 21300 Sur/Diyarbakırİletişim: (0412) 228 88 00https://demirhotel-servicedaccommodation.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

13.10.2019 İZMİR – SMART OTEL

- Adres: İsmet Kaptan, 1368. Sk. No:2, 35210 Konak/İzmirİletişim: (0232) 402 54 02http://www.smarthotels.com.tr/