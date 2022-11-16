O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?

Televizyonlarda yeni sezonu başlaması sonrası yıllardır sevilerek takip edilen program O Ses Türkiye'nin bu sezon başlayıp başlamayacağı merak oldu. İşte "O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtları...

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O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunuculuğuyla yıllardır yayımlanan O ses Türkiye programının sıkı takipçileri 2022-2023 sezonunda programın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Televizyon ekranlarında yeni sezonun başlaması sonrası "O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?" soruları sıkça araştırılıyor. Bizde haberimizde merak edilen sorulara yanıt verdik...

O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?

O SES TÜRKİYE BU YIL OLACAK MI?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan O Ses Türkiye programının 2022-2023 yayın yılı döneminde ekranlarda olup olmayacağına dair yapım şirketinde resmi bir açıklama gelmedi.

O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye programının bu sene yayınlanıp yayınlanmayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadığı için programın ne zaman başlayacağı da bilinmemektedir.

O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?

O SES TÜEKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Şu ana kadar pek çok isimle ekranlara gelen O Ses Türkiye programının 2022 senesinde ekranlara gelmesi halinde O Ses Türkiye'de bu sene de Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri olarak devam etmesi beklenirken, kadın jüri olarak da Hadise ve Yıldız Tilbe'ye teklif götürülebileceği konuşuluyor.

O Ses Türkiye bu yıl olacak mı, ne zaman başlayacak?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLADI?

10 Ekim 2011 tarihinde Türkiye'de Show TV'de yayımlanmaya başladı ve 14 Mart 2012 tarihinde Show TV'ye veda etti. 2012-2013 ve 2013-2014 sezonunda Star TV'de yayımlandı. 2014-2015 sezonundan itibaren ise Acun Ilıcalı'ya ait TV8 kanalında, Acun Medya yapımcılığında ve Acun Ilıcalı sunuculuğunda yayımlanmaktadır.

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