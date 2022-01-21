Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın galibi bu gece belli olacak. Birbirinden yetenekli yarışmacılar birinciliği göğüslemek için sahnede yer alacaklar. Peki, O Ses Türkiye finalisti Hasan Koçak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hasan Koçak kimin takımında? İşte detaylar...

HASAN KOÇAK KİMDİR?

Okulu dolayısıyla Erzurum'da yaşayan Hasan Koçak 23 yaşında.

Aslen Artvinli olan Koçak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyor.

2016 yılından itibaren O Ses Türkiye'ye katılmak için başvuruda bulunan Koçak yarışmaya bu sene kabul edildi.

Hasan Koçak'ın Instagram'daki kullanıcı adı 'hasankocakofficial'.

HASAN KOÇAK KİMİN TAKIMINDA?

Hasan Koçak, O Ses Türkiye yarışmasında Oğuzhan Koç’un takımında yer alıyor