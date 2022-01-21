Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın galibi bu gece belli olacak. Birbirinden yetenekli yarışmacılar birinciliği göğüslemek için sahnede yer alacaklar. Peki, O Ses Türkiye finalisti Yaşam Hancılar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yaşam Hancılar kimin takımında? İşte detaylar...

YAŞAM HANCILAR KİMDİR?

21 yaşındaki Yaşam Hancılar yarışmaya Balıkesir Edremit'ten katıldı.

Yedi aylıkken doğan Hancılar'a doktorlar hayatta kalamaz demiş. Annesi yaşasın diyerek Yaşam ismini koymuş.

Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi olan Hancılar, ek gelir olarak yurtdışına reklam ve oyun müziği sattığını belirtti.

Yaşam Hancılar, Queen, Guns N' Roses ve Led Zeppelin gibi grupları dinleyerek büyümüş.

YAŞAM HANCILAR KİMİN TAKIMINDA?

Yaşam Hancılar O Ses Türkiye yarışmasında Ebru Gündeş'in takımında yer alıyor.