O Ses Türkiye finalisti Anastasiya Budakva kimdir? Kaç yaşında, nereli? Anastasiya Budakva kimin takımında?O Ses Türkiye finalisti Hasan Koçak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hasan Koçak kimin takımında?O Ses Türkiye finalisti Hakkı İlek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hakkı İlek kimin takımında?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarSpor Toto Süper Lig: Galatasaray – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto Süper Lig: Altay – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kokart ne demek, TDK'ya göre Kokart kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?O Ses Türkiye finalisti Yunus Emre Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Çelik kimin takımında?Spor Toto Süper Lig: Hatayspor – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. O Ses Türkiye finalisti Yaşam Hancılar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yaşam Hancılar kimin takımında?

O Ses Türkiye finalisti Yaşam Hancılar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yaşam Hancılar kimin takımında?

Yaşam Hancılar O Ses Türkiye yarışmasında finale kalan adaylar arasında yer alıyor. Bu yüzden kendisi hakkında araştırma yapılıyor. Haberimizde O Ses Türkiye finalisti Yaşam Hancılar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yaşam Hancılar kimin takımında? sorularını yanıtlıyoruz...

O Ses Türkiye finalisti Yaşam Hancılar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yaşam Hancılar kimin takımında?

Bu akşam O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanacak. Yarışmanın galibi bu gece belli olacak. Birbirinden yetenekli yarışmacılar birinciliği göğüslemek için sahnede yer alacaklar. Peki, O Ses Türkiye finalisti Yaşam Hancılar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yaşam Hancılar kimin takımında? İşte detaylar...

O Ses Türkiye finalisti Yaşam Hancılar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yaşam Hancılar kimin takımında?

YAŞAM HANCILAR KİMDİR?

21 yaşındaki Yaşam Hancılar yarışmaya Balıkesir  Edremit'ten katıldı.

Yedi aylıkken doğan Hancılar'a doktorlar hayatta kalamaz demiş. Annesi yaşasın diyerek Yaşam ismini koymuş.

Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi olan Hancılar, ek gelir olarak yurtdışına reklam ve oyun müziği sattığını belirtti.

Yaşam Hancılar, Queen, Guns N' Roses ve Led Zeppelin gibi grupları dinleyerek büyümüş.

O Ses Türkiye finalisti Yaşam Hancılar kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yaşam Hancılar kimin takımında?

YAŞAM HANCILAR KİMİN TAKIMINDA?

Yaşam Hancılar O Ses Türkiye yarışmasında Ebru Gündeş'in takımında yer alıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT