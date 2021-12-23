Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye, her cumartesi akşamı Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Birbirinden özel seslerin yer aldığı ses yarışmasının, yılbaşı özel programı kadrosu da merak ediliyor. Peki O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2022 O Ses Türkiye yılbaşında hangi ünlüler var? İşte detaylar...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER? O SES TÜRKİYE YILBAŞINDA HANGİ ÜNLÜLER VAR?

2022'ye sayılı günler kalmışken Tv8 ekranlarının beğeniyle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı konukları kim olacağını herkes merak ediyor. İşte bu yıl ki ünlü isimler...

1- Aleyna Kalaycıoğlu

2- Çağlar Ertuğrul & Deniz Baysal

3- Pınar Deniz & Kaan Urgancıoğlu

4- Cemre Baysel

5- Melis Sezen

6- Zehra Güneş

7- Taner Ölmez

8- Fahriye Evcen & Barış Arduç

9- İlhan Şen

10- Murat Yıldırım

11- Emre Belözoğlu

12- Mesut Özil

13- Eser Yenenler

14- Ezgi Mola

15- Engin Altan Düzyatan