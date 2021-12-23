O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2022 O Ses Türkiye yılbaşında hangi ünlüler var?
Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında sunduğu sevilen yarışma programı O Ses Türkiy'nin yılbaşı programına katılacak ünlü isimler belli oldu. O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşında hangi ünlüler var? Bakın kimler geliyor...
Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu ise Acun Ilıcalı'nın üstlendiği O Ses Türkiye, her cumartesi akşamı Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Birbirinden özel seslerin yer aldığı ses yarışmasının, yılbaşı özel programı kadrosu da merak ediliyor. Peki O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? 2022 O Ses Türkiye yılbaşında hangi ünlüler var? İşte detaylar...
O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER? O SES TÜRKİYE YILBAŞINDA HANGİ ÜNLÜLER VAR?
2022'ye sayılı günler kalmışken Tv8 ekranlarının beğeniyle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yılbaşı konukları kim olacağını herkes merak ediyor. İşte bu yıl ki ünlü isimler...
1- Aleyna Kalaycıoğlu
2- Çağlar Ertuğrul & Deniz Baysal
3- Pınar Deniz & Kaan Urgancıoğlu
4- Cemre Baysel
5- Melis Sezen
6- Zehra Güneş
7- Taner Ölmez
8- Fahriye Evcen & Barış Arduç
9- İlhan Şen
10- Murat Yıldırım
11- Emre Belözoğlu
12- Mesut Özil
13- Eser Yenenler
14- Ezgi Mola
15- Engin Altan Düzyatan