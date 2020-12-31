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  3. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü fragman yayınlandı! Ünlü isimlerden müzik şöleni!

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü fragman yayınlandı! Ünlü isimlerden müzik şöleni!

TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı O Ses Türkiye yılbaşı özle bölümü ile bu akşam izleyenlere müzik şöleni yaşatmaya geliyor. Birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı bu özel gecenin fragmanı haberimizde...

Her yıl olduğu gibi bu yılda seyircisini ekran başına kilitlemeye hazırlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün fragmanı yayınlandı. Birbirinden eğlenceli isimlerin yer aldığı O Ses Türkiye'de bu akşam yer yerinden oynayacak!

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü fragman yayınlandı! Ünlü isimlerden müzik şöleni!

Heyecanla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programı bu akşam TV8 ekranlarında olacak. Hadise, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz'un jüri koltuğunda yer aldığı O Ses Türkiye Yılbaşı özel programını Acun Ilıcalı sunacak.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü fragman yayınlandı! Ünlü isimlerden müzik şöleni!

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL FRAGMANI

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak.

O Ses Yılbaşı özel bölümünün yayınlanacağı müjdesinin ardından programda sahne alacak isimlerde belli oldu. 

Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkarak performans sergileyecek.

İşte O Ses Türkiye'nin yeni bölümünden en özel kareler...

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü fragman yayınlandı! Ünlü isimlerden müzik şöleni!O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü fragman yayınlandı! Ünlü isimlerden müzik şöleni!O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü fragman yayınlandı! Ünlü isimlerden müzik şöleni!O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü fragman yayınlandı! Ünlü isimlerden müzik şöleni!O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü fragman yayınlandı! Ünlü isimlerden müzik şöleni!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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