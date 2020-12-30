O Ses Yılbaşı konukları kim? O Ses Yılbaşı Bu yıl olacak mı?
O Ses Yılbaşının konukları kim? Ekranların sevilen müzik yarışması O Ses Türkiye yılbaşı özel programının bu yıl olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Yılbaşına saatler kala güzel haber geldi veO Ses Yılbaşı özel programından görüntüler yayınlanmaya başladı. Peki O Ses Yılbaşı konukları kim?
Her sene yılbaşı özel programı ile izleyicilere keyif dolu bir akşam yaşatan O Ses Yılbaşı özel programının bu yılda olup olmayacağı merak konusuyken güzel haber geldi ve bu yılda O Ses Yılbaşı'nın TV 8 ekranlarında yayınlanacağı duyuruldu. Peki O Ses Yılbaşı'nda bu yıl hangi isimler sahne alacak? O Ses Yılbaşı konukları kim?
O SES YILBAŞI BU YIL OLACAK MI?
O Ses Yılbaşı programının bu yıl olup olmayacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili güzel haber Mastercef Türkiye yarışmasından geldi ve O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacağı açıklandı.
O SES YILBAŞI KONUKLARI KİM?
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye'nin yılbaşında bu yıl sahneye çıkacak isimler belli olmaya başladı.