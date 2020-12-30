O Ses Yılbaşı konukları kim? O Ses Yılbaşı Bu yıl olacak mı?

Her sene yılbaşı özel programı ile izleyicilere keyif dolu bir akşam yaşatan O Ses Yılbaşı özel programının bu yılda olup olmayacağı merak konusuyken güzel haber geldi ve bu yılda O Ses Yılbaşı'nın TV 8 ekranlarında yayınlanacağı duyuruldu. Peki O Ses Yılbaşı'nda bu yıl hangi isimler sahne alacak? O Ses Yılbaşı konukları kim?

O SES YILBAŞI BU YIL OLACAK MI?

O Ses Yılbaşı programının bu yıl olup olmayacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili güzel haber Mastercef Türkiye yarışmasından geldi ve O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacağı açıklandı.

O SES YILBAŞI KONUKLARI KİM?

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği, jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın yer aldığı O Ses Türkiye'nin yılbaşında bu yıl sahneye çıkacak isimler belli olmaya başladı.

İşte O Ses Yılbaşı 2012 konukları!

CEMAL CAN

EZGİ MOLA

KEREM BURSİN

DEMET ÖZDEMİR

BURCU ÖZBERK

MİRAY DANER

HASAN CAN KAYA

SERHAT KILIÇ

NAZLI ÇELİK

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