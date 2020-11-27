O suikastte İsrail'in mi parmağı var? İran Dışişleri Bakanı Zarif açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, yaptığı açıklamada nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.

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NÜKLEER FİZİKÇİ FAHRİZADE'YE SUİKAST

İran devlet televizyonu, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öğleden sonra Tahran'a bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

İran Savunma Bakanlığı, Fahrizade'nin hayatını kaybettiğini aktardı. Bakanlık açıklamasına göre; Fahrizade'nin korumaları ile teröristler arasında çatışma yaşandı. Bu sırada Fahrizade ve koruması ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Fahrizade, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

İRAN'DAN KONUYA İLİŞKİN NET MESAJ

Muhsin Fahrizade öldürülmesi Ortadoğu'da gerimi tırmandırdı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, suikasttan İsrail'i sorumlu tutttu. Selami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanlığını da yürüten Fahrizade'nin bugün Tahran'a bağlı Abser ilçesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinden İsrail'i sorumlu tuttu.

Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in, İran'ın modern bilime ulaşmasını engellemek için attığı en açık adım olduğunu savunan Selami, İsrail'e yönelik tehdit içerikli şu ifadeleri kullandı:

"Siyonistler nükleer bilimcimizi öldürdü ancak bu adımın karşılığını nerede verdiğimizi kendileri bilir. Biz açıklamıyoruz fakat onlar biliyor. Geçmişte sahada hiçbir adımı karşılıksız bırakmayacağımızı gösterdik."

İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.