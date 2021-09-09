O telefonları kullananlara kötü haber! Telefonunuz artık Whatsapp'ı çalıştırmayacak!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'tan bazı telefon kullanıcıları için üzücü bir güncelleme yayınlayacağı iddia edildi. Her geçen gün farklı özellikler ve yeni teknolojik iyileştirmeler yapılan uygulamaların telefonların üzerine bindirdiği yük de artıyor. Bu nedenle eski telefonlarda uygulamalar kullanılamamaya başlıyor. Whatsapp'ın da belli telefonlara artık hizmet vermeyeceği ve kullanılamayacağı şeklinde iddialar ortaya atıldı.

SON TARİH 1 KASIM

Teknoloji şirketi T-Online'da yer alan alan haberdeki iddialara göre, Whatsapp'ı kullanamayacak modeller arasında Samsung ve Apple'ın telefonları yer alıyor. Söz konusu iddiaya göre, iPhone 6, iPhones 6s, iPhone SE ve Samsung Galaxy S2 kullanıcıları 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren WhatsApp’ı kullanamayacak.

YENİ TELEFON ŞART MI?

iPhone 6 ve Samsung Galaxy S2 kullanıcılarının WhatsApp’ı kullanmak için yeni bir akıllı telefonun mu gerektiği ile ilgili soru ile ilgili olarak T-Online’da yer alan raporlarda ise farklı bir sonuç ortaya koyuluyor. Eski akıllı telefonlar için teknik destek sağlamak yeni modellere göre daha zorlu bir sürece sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle WhatsApp, IOS ve Android gibi işletim sistemleri için yeni kriterlerini belirledi.

GÜNCELLEME GEREKİYOR

Bu yeni ölçütlere göre, uygulamayı kullanmak isteyen Galaxy ve iPhone kullanıcılarının 1 Kasım tarihinden önce önce Android 4.1 ve iOS 10 işletim sistemleri ile cihazlarını güncellemesi gerekiyor. Bu modelleri kullanan kişilerin güncellemeyi yapabilmesi durumunda yeni bir telefon almasına gerek yok ancak güncellemeyi yapamayanlar Whatsapp'ı kullanmak istiyorsa telefonunu değiştirmek zorunda kalacak.