O ülkede yamyam alarmı! İki aydır kayıp olan adamın kemikleri bulundu

Almanya'da meydana gelen olay şaşkınlık yarattı. Alman medyasında yer alan haberlere göre; adli tıp uzmanları, başkent Berlin'in kuzeyinde bulunan bir parkta 8 Kasım Pazar günü gezen kişilerin bulduğu kemiklerin, 5 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan elektrik mühendisi Stefan T.'ye ait olduğunu belirledi.

ALMAN MÜHENDİS YAMYAMLIK KURBANI MI?

Alman medyasının haberine göre polis, iz takip köpeklerinin yönlendirmesi sonucu matematik mühendisi olduğu öğrenilen 41 yaşındaki Stefan R.'nin Berlin'deki evine ulaştı.

Berlin merkezli BZ gazetesine açıklamalarda bulunan bir polis yetkilisi, başkent Berlin'in kuzeyindeki bir parkta bulunan kemiklerden birinin üzerinde hiç et bulunmadığını ifade etti.

Yetkili Stefan T.'nin yamyamlık kurbanı olduğuna dair güçlü şüphenin oluşmasına yol açan başkaca kanıtlar olduğunu da açıkladı.