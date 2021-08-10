O ülkeden flaş aşı hamlesi! Koronavirüs aşısı olmayan memurlara ceza uygulanacak Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan koronavirüs aşılarını olmayan memurlara disiplin cezası uygulanacağı açıklandı.

1 6 Kenya'da koronavirüs aşısı yaptırmayan memurlara disiplin cezası getiriliyor.