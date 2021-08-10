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  3. O ülkeden flaş aşı hamlesi! Koronavirüs aşısı olmayan memurlara ceza uygulanacak

O ülkeden flaş aşı hamlesi! Koronavirüs aşısı olmayan memurlara ceza uygulanacak

Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan koronavirüs aşılarını olmayan memurlara disiplin cezası uygulanacağı açıklandı.

O ülkeden flaş aşı hamlesi! Koronavirüs aşısı olmayan memurlara ceza uygulanacak 116

Kenya'da koronavirüs aşısı yaptırmayan memurlara disiplin cezası getiriliyor.