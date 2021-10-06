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Obruk ne demek, TDK'ya göre Obruk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Obruk kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Obruk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Obruk nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Obruk kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Obruk ne demek, TDK'ya göre Obruk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Obruk ne demek? Obruk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi obruk kelimesi. Peki obruk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre obruk nedir, obruk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Obruk kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Obruk kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

OBRUK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Obruk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre obruk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok yemek yiyen, çok iştahlı
- İçbükey
- İçinde su biriken çukur yer, doğal kuyu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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