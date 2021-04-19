Odası güllerle donatıldı! Cumhuriyet Savcısı Boyalı Kovid-19'a yenik düştü

Doğanşehir Adliyesinde 2019 yılında göreve başlayan Malatya Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı koronavirüse yenik düştü. Boyalı'nın vefatı, mesai arkadaşlarını hüzne boğdu. Adliye çalışanları tarafından düzenlenen törende Boyalı'nın odasındaki masasına güller bırakıldı, dua edildi.

HEM KANSER, HEM DE KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ETTİ

Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, Boyalı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi: "2019 yılı haziran ayında Doğanşehir ilçemize cumhuriyet savcısı olarak atanan Boyalı'ya 10 Mart tarihinde memleketi Konya'da lösemi teşhisi konulmuş olup ardından Meram Tıp Fakültesinin hematoloji bölümüne yatışı sağlanmıştır. Yatışı sağlandıktan kısa bir süre sonra ivedilikle kemoterapi tedavisine başlanmış olup 15 Mart'ta da ülkemizde ve dünya çapında yayılan Kovid-19 salgınına yakalanmıştır. 27 Mart'ta entübe olmuştur. Kendisi yaklaşık 2-3 haftadır entübeyle mücadele etmekte olup maalesef bu yaşam mücadelesini kaybetmiş bulunmaktadır."

KAYNAK: Anadolu Ajansı