Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile ilgili flaş gelişme!

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanıyordu. Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi.

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BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR?

Barış Pehlivan 10 Temmuz 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Barış Pehlivan, gazeteci ve yazardır. İstanbul üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. 2004 yılında Leman Dergi Grubuna bağlı kültür sanat dergisi Kaçak Yayında muhabirlik yapmıştır.

2005-2010 yılları arasında CNN Türk için hazırladığı Oradaydım belgeselinde Türkiye'nin yakın tarihine yansıyan olayları tanıkları ile birlikte ekrana taşıdı.

14 Şubat 2011 yılında gözaltına alınarak Odatv Davası kapsamında Silivri Cezaevinde 19 ay tutuklu kalmasının ardından 14 Eylül 2012 yılında görülen duruşmada tahliye edildi.

Barış Pehlivan, Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler kitabını Barış Terkoğlu ile birlikte yazmıştır.

ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu şehidi deşifre ettikleri sebebiyle ifadeye çağrılmıştı. Pehlivan, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'İstihbarat faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'İstihbarat faaliyetine ilişkin bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanan Oda TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, cezaevine gönderilmişti.

Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberin sahibi Hülya Kılınç geçtiğimiz günlerde, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi deşifre ettikleri sebebiyle tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili ifade veren gazeteci Hülya Kılınç, olayla ilgili Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da adını vererek "Ben bu haberi Barış Pehlivan'a gönderdim. Kendisini 2 yıldır tanıyorum. Diğer şüpheli Barış Terkoğlu'nu tanımam. Kendisi ile telefonda dahi görüşmüşlüğümüz yoktur" demişti.

Bu ifade sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edildi. Başsavcılık Pehlivan'ı ifadeye çağırmıştı. 6 Mart Cuma günü sabah saatlerinde HDP Milletvekili Ahmet Şık ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Pehlivan'ın savcılık sorgusu sabah saat 10:00'da başlamıştı. 13:00'a kadar süren sorguyu İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yakup Ali Kahveci gerçekleştirmişti.

Daha sonra Pehlivan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hâkimlikte sorgusu gerçekleştirilen Oda TV Genel Yayın Yönetmeni 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Şehit MİT mensubunun cenaze töreni haberine ilişkin "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan yargılanan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 8 sanıklı davada, sanıklar savunmalarını yapmıştı.

Duruşmada, gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser için tahliye kararı verilmişti.