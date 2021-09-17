Ödediğiniz trafik cezaları iade edilebilir! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sevindirici tebligat kararı!

Trafik cezaları olan milyonlarca kişiye yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Araç kullanan neredeyse herkesin muzdarip olduğu trafik cezalarına yönelik emsal niteliğinde bir tebligat kararı verildi. Cezaların tebliğ edilmesi kimi zaman 9-10 ayları hatta bazen yılları buluyordu. Ombudsmanlık, kesilen cezaların uzun sürelerin ardından toplu şekilde ulaştırılmasının ‘hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik ilkesi’ne aykırı olduğu kararını açıkladı. Bu kararın üzerine ise milyonlarca kişinin ödenen paraların iadesini talep edebileceği ihtimali doğdu.

İKİ YIL ÖNCEKİ CEZALAR BAZ ALINDI

Milyonlarca araç sahibi ve firmayı ilgilendiren bu kararın arkasında iki yıl önce gelen yüklü miktardaki para cezaların olduğu öğrenildi. İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyan 500’e yakın TÜRSAB üyesi firmanın her birine alınan Karar ile Ekim 2018 tarihinde açılan 10 bin liradan 300 bin lirayı aşan para cezaları kesildi. İfade edilen cezaların kesildiği dönem 1 Mart-31 Aralık 2019 olarak kaydedildi.

HABER VERİLMEDEN CEZA KESİLDİ

Yönetmelikte ifade edilene göre, bölünmüş yollarda minibüsler için hız sınırı saate 90 kilometre olarak belirlenmiş durumda. Havaalanına yolcu taşımacılığı yapan şoförler de bunu bilerek hızlarını bu yönde belirledi. Fakat bu yolda, İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hız sınırı saate 70 kilometre olarak belirlenmişti. Bu durumla ilgili haberdar edilmeyen şoförler gün içinde kesilen cezaları aylar sonra şirketlerine gelen tebligatlar sonucunda öğrendi. Bazı firmalara 10 bin kimine bazısına 300 bin lirayı aşan cezalara tepki büyük olsa da sonuç değişmedi.

OMBUDSMANLIK KARARINI VERDİ

Firmalara kesilen bu cezalar, son çıkan ‘vergi barışı’ ile yapılandırma kapsamına alındı. Konuyla ilgili süreç devam ederken 500’e yakın firma adına Ombudsmanlığa başvuruda bulunuldu. Başvuru sonrasında Kurum, ilgili taraflardan savunmalarını aldı. Bunun ardından ombudsmanlık, milyonlarca araç sürücüsü ve firmayı ilgilendiren kararını ise geçtiğimiz günlerde verdi.

"HUKUK GÜVENLİĞİ İLKESİNE UYGUN DEĞİL"

Ombudsmanlık kararında özetle “Şikâyete konu idari para cezaları 8-9 ay sonra tebliğ edilmiş. Bu süreler, günümüz şartlarına göre çok uzun. Dolayısı ile bu durum, hukuk güvenliği ve öngörülebilirlik ilkesine uygun değil” denildi. Kararda, kesilen Trafik cezalarının 30 gün içinde ilgiliye tebliğ edilmesi için yönetmeliğe hüküm eklenmesi talebinde bulunuldu.

"PARALARIN İADESİNİ TALEP EDECEĞİZ"

TÜRSAB üyesi taşımacılık firmaları adına Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunduklarını ifade eden Avukat Yasemin Bal “Bu karar, milyonlarca kişi ve firmayı ilgilendiriyor. Bu kararla birlikte, müvekkiller adına kesilen cezalara ilişkin ödenen paraların iadesini talep edeceğiz. Gerekirse idare mahkemesine de başvurmayı planlıyoruz. Eğer, kesilen cezalara ilişkin tebligatlar zamanında ulaşmış olsaydı, bir gün içinde aynı plakaya birden fazla ceza kesilmesi durumu da olmayacaktı” şeklinde konuştu.