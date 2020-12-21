Ödem attırıcı ve şişkinlik giderici 5 mucizevi çay tarifi! Rutin olarak tüketilen bir çok yiyecek ve içecekten sık sık vücutta şişkinlik ve ödem oluşması sorunu ile karşı karşıya geliniyor. Ödem vücutta normalden daha fazla sıvı birikmesidir genellikle bacak, ayak ve kollarda şişlik olarak göze çarpmaktadır. İşte ödem etkiye sahip 5 mucizevi çay tarifi...

1 6 Ödemin nedeni kişinin yaşadığı bir sağlık nedeninden kaynaklı değil ise bu tarifleri iç rahatlığı ile kullanabilir. - Günde en az 2 litre su tüketin · Yeterli uyuduğunuzdan emin olun. · Turşu, hazır gıdalar gibi tuzlu besinlerin tüketimini ve yemeklerinize eklediğiniz tuz miktarını azaltın. · Hamur işleri, şekerli gıdalar, asitli içecekler gibi besinlerin tüketimini sınırlandırın. · Çok fazla hareketsiz veya ayakta kalmayın. Hareketinizi arttırın, gün içerisinde ufak yürüyüşler yapın. · Siyah çay, kahve tüketimini sınırlandırın.