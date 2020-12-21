Ödem attırıcı ve şişkinlik giderici 5 mucizevi çay tarifi!

Ödemin nedeni kişinin yaşadığı bir sağlık nedeninden kaynaklı değil ise bu tarifleri iç rahatlığı ile kullanabilir.
- Günde en az 2 litre su tüketin
· Yeterli uyuduğunuzdan emin olun.
· Turşu, hazır gıdalar gibi tuzlu besinlerin tüketimini ve yemeklerinize eklediğiniz tuz miktarını azaltın.
· Hamur işleri, şekerli gıdalar, asitli içecekler gibi besinlerin tüketimini sınırlandırın.
· Çok fazla hareketsiz veya ayakta kalmayın. Hareketinizi arttırın, gün içerisinde ufak yürüyüşler yapın.
· Siyah çay, kahve tüketimini sınırlandırın.