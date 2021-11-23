ODTÜ personel alımında hangi meslekler var? ODTÜ güvenlik personeli alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilan doğrultusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kadrosuna farklı alanlarda personel alımı yapacak. Adayların belirlenen kadrolara göre lise ya da önlisans mezunu olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra KPSS puanları da 60 puanın üzerinde olmalıdır. Bu bağlamda, ODTÜ personel alımında hangi meslekler var? ODTÜ güvenlik personeli alımı ne zaman? Personel alımındaki kadrolar, başvuru tarihleri ve şartları haberimizde...

ODTÜ PERSONEL ALIMINDA HANGİ MESLEKLER VAR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alımı için ilan verdi. Lise ve ön lisans mezunlarının verilen ilanlara başvurabileceği üniversite tarafından bildirildi. Bahsi geçen alımlar büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında yapılacak.

ODTÜ farklı kadrolarda 42 sözleşmeli personelin alımı için ilan verdi. Kadroya alınacak kişilere yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak; KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak işe alınacaklar belirlenecek. Adaylar başvurularını 6 Aralık 2021 tarihine kadar yapabilecekler.

ODTÜ PERSONEL ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Büro Personeli

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmuş olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmalı.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olması gerekir.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmalı.

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmaması gerekiyor.

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmaları gerekiyor.

Askerlik görevini tamamlamış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmaması. Sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekiyor. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

Destek Personeli (Yemek Hizmetleri/Aşçı)

Aşçılık ön lisans programı mezunu olmak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans

mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olması gerekiyor. Tecrübe bilgisini, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz etmeli.

Ortaöğretim** – Yiyecek İçecek Hizmetleri alan/Aşçılık dalında lise veya dengi okul mezunu olmak ya da düz lise mezunu olup, Halk eğitim Müdürlükleri ile diğer resmi Kurum ve Kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olması gerekiyor.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.

Alanında en az (2) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini, barkodlu SGK dökümü ve görev ve pozisyon bilgisini içerir çalıştığı kurumdan alınacak onaylı belge ile ibraz edilmelidir.

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri/Temizlik Görevlisi)

Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmalıdır.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmalı.

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlarken 06.12.2021 Pazartesi günü 17:30 mesai bitiminde sona erecek.

HANGİ EVRAKLAR GEREKLİ?

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

2. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi.

3. 2020 yılı KPSS (P93) veya KPSS (P94) puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi.

4. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

5. Yukarıda özel şartlar bölümünde istenilen belgeler.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru gerçekleştirebilecekler.