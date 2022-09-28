Öfkeli doktor ortalığı birbirine kattı! Gelen sorular sonrası açtı ağzını yumdu gözünü!

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor ve hasta yakının yaşadığı tartışma sosyal medyada büyük ses getirdi.

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İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor muayenesi için sıra bekleyen hastalardan birinin doktorun çıkıp gittiğini görmesi üzerine "Nereye gidiyorsunuz?" sorusu sonrası öfkeli doktor ortalığı birbirine kattı. Hasta ile girdiği diyalog ise kameralara anbean yansıdı.

HASTA YAKININA TERS BİR ŞEKİLDE KONUŞTU

Rahatsızlığı bulunan çocuğunu hastaneye getiren anne, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek için sırada bekliyordu. Doktorun bir anda çıkıp gittiğini görmesi üzerine "Nereye gidiyorsunuz?" sorusu üzerine doktor "İşim var sana ne yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim." şeklinde bir çıkış yaptı. Hasta yakınının doktorun sözlerine karşılık vermesi ile konuşma bir anda tartışamaya dönüştü.

Öfkeli doktor ortalığı birbirine kattı! Gelen sorular sonrası açtı ağzını yumdu gözünü!

KENDİSİNE DOKUNAN KADINA DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Tartışma yaşanmaması için hasta yakını ile doktoru ayırmak isteyen bir başka kadın ise doktor D.B.'nin omzuna dokunması ile olanlar oldu. Öfkeli doktor "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" dedi. Doktorun ayrıca araya giren kadına, "Dokunma bana. Bu ne manyaklıktır ya doktora dokunmak, konuşmak falan" sözleri ile ortalığı iyice kızıştırdı.

Yaşanan olay sonrası D.B. hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

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