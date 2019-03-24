Ofspor 0 - 1 Kemerspor 2003 / Maç Özeti
TFF 3. Lig 2. Grup 28. hafta maçında Ofspor, Kemerspor 2003 ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 28. hafta maçında Ofspor, Kemerspor 2003 ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Ofspor ve Kemerspor 2003 taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 28. hafta maçında Ofspor sahasında Kemerspor 2003 ile 24.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ofspor - Kemerspor 2003 maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.03.2019 14:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Ofspor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Kemerspor 2003 İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Kırşehir Belediyespor
|28
|14
|8
|6
|43
|29
|50
|14
|2
|Esenler Erokspor
|28
|12
|12
|4
|43
|25
|48
|18
|3
|Altındağ Belediyespor
|28
|12
|10
|6
|33
|22
|46
|11
|4
|Kızılcabölükspor
|28
|12
|9
|7
|52
|32
|45
|20
|5
|Çatalcaspor
|28
|12
|8
|8
|31
|31
|44
|0
|6
|Yeni Orduspor
|28
|12
|6
|10
|46
|29
|42
|17
|7
|Van BBSK
|28
|10
|12
|6
|39
|24
|42
|15
|8
|Karşıyaka
|28
|10
|10
|8
|29
|30
|40
|-1
|9
|Osmaniyespor FK
|28
|10
|9
|9
|31
|30
|39
|1
|10
|Pazarspor
|28
|10
|9
|9
|29
|31
|39
|-2
|11
|Sultanbeyli Belediyespor
|28
|10
|8
|10
|28
|30
|38
|-2
|12
|Düzcespor
|28
|10
|7
|11
|28
|28
|37
|0
|13
|Ofspor
|28
|9
|8
|11
|28
|31
|35
|-3
|14
|Elaziz Belediyespor
|28
|8
|11
|9
|26
|38
|35
|-12
|15
|Adıyaman 1954 SK
|28
|7
|9
|12
|28
|40
|30
|-12
|16
|Kemerspor 2003
|28
|8
|5
|15
|24
|41
|29
|-17
|17
|Alibeyköyspor
|28
|7
|7
|14
|29
|40
|28
|-11
|18
|Bergama Belediyespor
|28
|2
|6
|20
|20
|56
|12
|-36
Fikstür
|23.03.2019
|Çatalcaspor
|0-1
|Elaziz Belediyespor
|24.03.2019
|Altındağ Belediyespor
|1-0
|Kırşehir Belediyespor
|24.03.2019
|Pazarspor
|2-1
|Anadolu Bağcılar SK
|24.03.2019
|Osmaniyespor FK
|2-1
|Alibeyköy
|24.03.2019
|Yeni Orduspor
|0-1
|Sultanbeyli Belediyespor
|24.03.2019
|Adıyaman 1954 SK
|1-0
|Düzcespor
|24.03.2019
|Bergama Belediyespor
|0-5
|Van BBSK
|24.03.2019
|Kızılcabölükspor
|1-1
|Erokspor
|24.03.2019
|Ofspor
|0-1
|Kemerspor 2003
|24.03.2019
|Yeni Altındağ Bld.
|Kırşehir Belediyespor
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