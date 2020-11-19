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Ofspor 1-1 Antalya Kemerspor | MAÇ SONUCU

Misli.com 3. Lig 1. Grupta 10. hafta maçları bugün oynanacak. Günün en dikkat çekici maçı ise Ofspor ile Antalya Kemerspor arasında olacak. Peki, Ofspor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

Ofspor 1-1 Antalya Kemerspor | MAÇ SONUCU

Misli.com 3. Lig 1. Grupta heyecan sürüyor. 10. hafta maçlarının oynanacağı Perşembe gününde, günün en dikkat çekici maçı Ofspor ile Antalya Kemerspor arasında oynanacak. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Ofspor evinde 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Antalya Kemerspor deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Ofspor, ligde 11 puanla 11. sırada bulunurken Antalya Kemerspor, 6 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Ofspor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

OFSPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 3. Lig 1. Grupta oynanacak olan Ofspor - Antalya Kemerspor maçı, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Of İlçe Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Celal Bayraklı olacak. Celal Bayraklı'nın yardımcılıklarını ise Yavuz Bahadır Ordu ve Salih Burak Demirel üstlenecek. Ofspor - Antalya Kemerspor mücadelesi, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak. 

HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?

Ofspor - Antalya Kemerspor arasında oynanacak Misli.com 3. Lig 3. Grup maçının Misli.com mobil uygulamaları üzerinden saat 13.00'de canlı izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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