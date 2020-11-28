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Ofspor 3 - 1 Payasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Ofspor, Payasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ofspor 3 - 1 Payasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Ofspor, Payasspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Ofspor ve Payasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Ofspor sahasında Payasspor ile 28.11.2020 12:00'da karşılaştı. Of İlçe - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ofspor - Payasspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Of İlçe - Trabzon stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.

Ofspor - Payasspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Of İlçe - Trabzon

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 12:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Deniz Sercan Akgül(hakem), Mehmet Kuru(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Yılmaz Çalışır(2. Yardımcı Hakem), Birkan Altındaş(dördüncü Hakem)

OFSPOROfspor

Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 4. Buğrahan Karslı, 5. Furkan Işıkdemir, 7. Mustafa Aydoğdu, 17. Atilla Aybars Garhan, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 26. Volkan Can, 28. Bilal Şeflek, 34. Alp Huy

Yedekler
1. Furkan Turan, 6. Gökdeniz Gür, 11. Muhammet Emre Kalkan, 9. Adnan Gülen, 16. İbrahim Ak, 18. Onur Paksoy, 19. Ertuğrul Arıcan

Teknik Sorumlu
Kadir Kar

Goller
Aybars Garhan '20 (P)

Volkan Can '46

Osman Şahin '88

PAYASSPORPayasspor

Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 59. Vedat Saygı, 4. Doğukan Ateş, 5. Süleyman Ergün, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 17. Yasin Çakaloğlu, 35. Berkant Taşkıran, 61. Tevfik Şanver

Yedekler
28. Erkan Anapa, 10. Ertaç Bağcı, 14. Hakkı Yıldız, 52. Altan Kılıç, 11. Hasan Aktürk, 3. Ekrem Çalışanlar, 70. Hamza Türkmen

Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin

Goller
Koray Kurt '27 (P)

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11928 Bucaspor118122282514
2Diyarbekirspor10811123259
3Ofspor105321713184
4Arnavutköy Belediye9522107173
5Fatsa Belediyespor10523108172
6Edirnespor105141513162
7Artvin Hopaspor10514171816-1
8Yeşilyurt Belediyespor114251310143
9Belediye Derincespor10352108142
10Çankaya FK840488120
11Nevşehir Belediyespor1032581111-3
12Payasspor1123613179-4
13Kızılcabölükspor1023511159-4
141877 Alemdağspor1023510189-8
15Antalya Kemerspor101459157-6
16Manisaspor100375183-13

Fikstür

28.11.2020Antalya Kemerspor1-1Diyarbekirspor
28.11.2020Yeşilyurt Belediyespor0-11928 Bucaspor
28.11.2020Ofspor3-1Payasspor
28.11.2020Çankaya FK0-1Manisaspor
28.11.2020Edirnespor0-0Belediye Derincespor
28.11.2020Fatsa Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
28.11.2020Kemerspor 2003 Diyarbekirspor
28.11.2020Kızılcabölükspor0-31877 Alemdağspor
28.11.2020Nevşehir Belediyespor2-1Artvin Hopaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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