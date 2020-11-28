Ofspor 3 - 1 Payasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Ofspor, Payasspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Ofspor, Payasspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Ofspor ve Payasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Ofspor sahasında Payasspor ile 28.11.2020 12:00'da karşılaştı. Of İlçe - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ofspor - Payasspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Of İlçe - Trabzon stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi.
Ofspor - Payasspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Of İlçe - Trabzon
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 12:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Deniz Sercan Akgül(hakem), Mehmet Kuru(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Yılmaz Çalışır(2. Yardımcı Hakem), Birkan Altındaş(dördüncü Hakem)
Ofspor İlk 11
29. Mızhat Burak Sarı, 4. Buğrahan Karslı, 5. Furkan Işıkdemir, 7. Mustafa Aydoğdu, 17. Atilla Aybars Garhan, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 26. Volkan Can, 28. Bilal Şeflek, 34. Alp Huy
Yedekler
1. Furkan Turan, 6. Gökdeniz Gür, 11. Muhammet Emre Kalkan, 9. Adnan Gülen, 16. İbrahim Ak, 18. Onur Paksoy, 19. Ertuğrul Arıcan
Teknik Sorumlu
Kadir Kar
Goller
Aybars Garhan '20 (P)
Volkan Can '46
Osman Şahin '88
Payasspor İlk 11
1. Suphi Dağ, 59. Vedat Saygı, 4. Doğukan Ateş, 5. Süleyman Ergün, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 17. Yasin Çakaloğlu, 35. Berkant Taşkıran, 61. Tevfik Şanver
Yedekler
28. Erkan Anapa, 10. Ertaç Bağcı, 14. Hakkı Yıldız, 52. Altan Kılıç, 11. Hasan Aktürk, 3. Ekrem Çalışanlar, 70. Hamza Türkmen
Teknik Sorumlu
Mehmet Seçkin
Goller
Koray Kurt '27 (P)
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1928 Bucaspor
|11
|8
|1
|2
|22
|8
|25
|14
|2
|Diyarbekirspor
|10
|8
|1
|1
|12
|3
|25
|9
|3
|Ofspor
|10
|5
|3
|2
|17
|13
|18
|4
|4
|Arnavutköy Belediye
|9
|5
|2
|2
|10
|7
|17
|3
|5
|Fatsa Belediyespor
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|6
|Edirnespor
|10
|5
|1
|4
|15
|13
|16
|2
|7
|Artvin Hopaspor
|10
|5
|1
|4
|17
|18
|16
|-1
|8
|Yeşilyurt Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|13
|10
|14
|3
|9
|Belediye Derincespor
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|14
|2
|10
|Çankaya FK
|8
|4
|0
|4
|8
|8
|12
|0
|11
|Nevşehir Belediyespor
|10
|3
|2
|5
|8
|11
|11
|-3
|12
|Payasspor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
|13
|Kızılcabölükspor
|10
|2
|3
|5
|11
|15
|9
|-4
|14
|1877 Alemdağspor
|10
|2
|3
|5
|10
|18
|9
|-8
|15
|Antalya Kemerspor
|10
|1
|4
|5
|9
|15
|7
|-6
|16
|Manisaspor
|10
|0
|3
|7
|5
|18
|3
|-13
Fikstür
|28.11.2020
|Antalya Kemerspor
|1-1
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|0-1
|1928 Bucaspor
|28.11.2020
|Ofspor
|3-1
|Payasspor
|28.11.2020
|Çankaya FK
|0-1
|Manisaspor
|28.11.2020
|Edirnespor
|0-0
|Belediye Derincespor
|28.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|28.11.2020
|Kemerspor 2003
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Kızılcabölükspor
|0-3
|1877 Alemdağspor
|28.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|2-1
|Artvin Hopaspor