Ofspor 3 - 1 Payasspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Ofspor, Payasspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Ofspor ve Payasspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Ofspor sahasında Payasspor ile 28.11.2020 12:00'da karşılaştı. Of İlçe - Trabzon stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ofspor - Payasspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Of İlçe - Trabzon stadyumunda oynanan maç 3-1 sona erdi. Ofspor - Payasspor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Of İlçe - Trabzon



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 12:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Deniz Sercan Akgül(hakem), Mehmet Kuru(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Yılmaz Çalışır(2. Yardımcı Hakem), Birkan Altındaş(dördüncü Hakem)

Ofspor

Ofspor İlk 11

29. Mızhat Burak Sarı, 4. Buğrahan Karslı, 5. Furkan Işıkdemir, 7. Mustafa Aydoğdu, 17. Atilla Aybars Garhan, 21. Osman Şahin, 22. Fikret Topaloğlu, 23. Muhammed Can, 26. Volkan Can, 28. Bilal Şeflek, 34. Alp Huy



Yedekler

1. Furkan Turan, 6. Gökdeniz Gür, 11. Muhammet Emre Kalkan, 9. Adnan Gülen, 16. İbrahim Ak, 18. Onur Paksoy, 19. Ertuğrul Arıcan



Teknik Sorumlu

Kadir Kar



Goller

Aybars Garhan '20 (P)

Volkan Can '46

Osman Şahin '88

Payasspor

Payasspor İlk 11

1. Suphi Dağ, 59. Vedat Saygı, 4. Doğukan Ateş, 5. Süleyman Ergün, 7. Gökhan Çırak, 8. Koray Kurt, 9. Mehmet Küçükdurmuş, 13. Muhammet Ali Yenilmez, 17. Yasin Çakaloğlu, 35. Berkant Taşkıran, 61. Tevfik Şanver



Yedekler

28. Erkan Anapa, 10. Ertaç Bağcı, 14. Hakkı Yıldız, 52. Altan Kılıç, 11. Hasan Aktürk, 3. Ekrem Çalışanlar, 70. Hamza Türkmen



Teknik Sorumlu

Mehmet Seçkin



Goller

Koray Kurt '27 (P)

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1928 Bucaspor 11 8 1 2 22 8 25 14 2 Diyarbekirspor 10 8 1 1 12 3 25 9 3 Ofspor 10 5 3 2 17 13 18 4 4 Arnavutköy Belediye 9 5 2 2 10 7 17 3 5 Fatsa Belediyespor 10 5 2 3 10 8 17 2 6 Edirnespor 10 5 1 4 15 13 16 2 7 Artvin Hopaspor 10 5 1 4 17 18 16 -1 8 Yeşilyurt Belediyespor 11 4 2 5 13 10 14 3 9 Belediye Derincespor 10 3 5 2 10 8 14 2 10 Çankaya FK 8 4 0 4 8 8 12 0 11 Nevşehir Belediyespor 10 3 2 5 8 11 11 -3 12 Payasspor 11 2 3 6 13 17 9 -4 13 Kızılcabölükspor 10 2 3 5 11 15 9 -4 14 1877 Alemdağspor 10 2 3 5 10 18 9 -8 15 Antalya Kemerspor 10 1 4 5 9 15 7 -6 16 Manisaspor 10 0 3 7 5 18 3 -13

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