Of'ta feci kaza! İki kişi hayatını kaybetti

Olay Trabzon Of'ta meydana geldi. Tatillerini değerlendirmek isteyen gurbetçi aile Almanya'dan memleketleri Rize'ye geldi. Aile Trabzon'un Of ilçesinde feci bir trafik kazası yaşadı. Elde edilen bilgilere göre sürücü Y.K aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya döndü. Olaya şahit olan vatandaşlar hemen ailenin yardımına koştu. Ambulansa ve polis ekiplerine haber verildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Trabzon Sürmene Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarmanın müdahale ettiği olayda, kaza bölgesine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaralıları araçtan kurtarmayı başardı. Yaralılar, Acil Servis sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Araçta bulunan Zeliha Çatan ve Ayşenur Doğan olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Kazada yaralanan sürücü Y.K. ile birlikte araçta bulunan E.Ç., E.F.Ç. ve B.Ç. ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar. Yaralıların durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.