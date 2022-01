Ogeday Girişken kimdir? Survivor All Star Ogeday kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star'da da başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki Ogeday Girişken kimdir? Survivor All Star Ogeday kimdir, nereli, kaç yaşında?

A+ A-

TV8'in fenomen yarışması Survivor gönüllüler takımında bir dönem yer alan Ogeday Girişken 2017 yılında birinci olmuştu. Bu yıl Survivor All Star'da tekrar mücadele eden Ogeday Girişken'in takım arkadaşlarından Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Peki Ogeday Girişken kimdir? Survivor All Star Ogeday kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar... OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR? SURVİVOR ALL STAR OGEDAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Ogeday Girişken 1992 yılında Adana doğdu ve burada eğitim hayatına orada devam etti. Ancak üniversite eğitimi için girdiği bir sınav sonucunda bir başarı elde etti ve Marmara Üniversite' sinde Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren 29 yaşındaki Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe ' de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Erken yaşlarda kürek sporuna gönül veren Ogeday ülkemize sayısız şampiyonluklar getirerek başta ailesini ve ülkesini oldukça onurlandırdı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında başlayacak olan Survivor takımına seçildi. 1992 yılında doğan ve büyüyen Ogeday Girişken üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi' nde tamamladıktan sonra Fenerbahçe spor kulübünün kürek sporunda kürek takımında yer alarak milli olmayı da başarmıştır. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda bizleri en güzel şekilde temsil ederek milli takımı adına oldukça mücadele verdi. ve yarışmayı 8. sırada tamamlayarak ülkemizi gururlandırdı. FOX Haber'i izliyor musunuz, sizce taraflı, tarafsız mı?#Persembe — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 27, 2022 Damla Korkmaz Haberler, Sondakika Haberleri