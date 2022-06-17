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  3. Oğluna küfür edildi, hırsını alamayan baba kurşun yağdırdı!

Oğluna küfür edildi, hırsını alamayan baba kurşun yağdırdı!

Çocuklarının birbirleriyle küfürleşmesi üzerine başlayan kavgaya babaları da dahil oldu. Büyüyen kavgada hırsını alamayan baba, oğlunun kavga ettiği çocuğun babasına kurşun yağdırdı.

Oğluna küfür edildi, hırsını alamayan baba kurşun yağdırdı!

Mersin Tarsus'ta, 16 Haziran'da çocukların birbirleriyle küfürleşmesi üzerine başlayan kavgaya babalar da dahil oldu. Öfkesine hakim olamayan baba kavgayı bitiremedi. Bu sabah 06:00 sıralarında baba R.K., Ankara Bulvarı üzerindeki iş yerini açmak üzere orada bulunan baba M.A.'ya kurşun yağdırdı. Çevrede bulunan insanların R.K.'yı sakinleştirmesiyle kavga sona erdi.Oğluna küfür edildi, hırsını alamayan baba kurşun yağdırdı!

 

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

R.K.'nın dün başlayan kavgayı sürdürmesi üzerine kendisine 5 kurşun isabet eden M.A., olay yerine gelen ekiplerin ilk yardım müdahalesinden sonra, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre M.A.'nın hayati tehlikesi hala devam ediyor.

 Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin soruşturması hala devam ediyor. 

Oğluna küfür edildi, hırsını alamayan baba kurşun yağdırdı!

Oğluna küfür edildi, hırsını alamayan baba kurşun yağdırdı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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