Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım

Adıyaman'da, bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş (27), tartıştığı yengesi Sultan Delibaş (36) ve kendi oğlu Ali Delibaş'ı (7) boğazlarından bıçakladı. Tedaviye alınan yengesi ve oğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

SOKAKTA DOLAŞIRKEN YAKALANDI

Oğlunu ve yengesini öldüren 27 yaşındaki kadın, sokakta dolaşırken yakalandı. Zeynep Delibaş polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

"ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM"

Adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Zeynep D., yanındaki polislere, oğlunun durumunu sordu. Gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğünü sorması üzerine de, "Ali fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım" şeklinde cevap verdi.